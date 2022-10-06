Станкович возглавил клуб Серии А
Легендарный прошлом полузащитник перебрался в Сампдорию.
Сегодня, 15:32
Сербский специалист Деян Станкович стал главным тренером итальянской Сампдории, сообщает генуэзский клуб.
Бывший игрок римского Лацио и миланского Интера вернулся в Италию после опыта работы в родной Цере Звезде.
Сербский клуб Станкович покинул летом, после того как не смог пройти с ним в Лигу чемпионов. В Црвене он провел три сезона.
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