Станкович возглавил клуб Серии А

Сербский специалист Деян Станкович стал главным тренером итальянской Сампдории, сообщает генуэзский клуб.

Бывший игрок римского Лацио и миланского Интера вернулся в Италию после опыта работы в родной Цере Звезде.

Сербский клуб Станкович покинул летом, после того как не смог пройти с ним в Лигу чемпионов. В Црвене он провел три сезона.