Рибери планирует разорвать контракт с Салернитаной и завершить карьеру

Футболист не может справиться с проблемами с его коленями.

В пятницу, 7 октября, L’Équipe сообщил, что французский вингер Салернитаны Франк Рибери собирается разорвать контракт с клубом и объявить о завершении карьеры.

39-летний игрок провел всего две игры в нынешнем сезоне: кубковый матч с Пармой (0:2) и первый тур Серии А против Ромы (0:1), страдая все время от проблем со своими коленями.

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Легенда мюнхенской Баварии планировал доиграть этот сезон, когда ему исполнится 40 лет, после чего он ушел бы из футбола. Но из-за проблем со здоровьем ему пришлось скорректировать свои планы. Согласно источнику, Рибери останется послом Салернитаны до конца сезона.

Он присоединился к команде Кампании из Фиорентины летом 2021 года на правах свободного агента. Вингер помог Салернитане выиграть борьбу за выживание, отдав три результативные передачи в 23 матчах сезона-2021/22.