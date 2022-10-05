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Интер в ближайшее время начнет переговоры со Шкриньяром о новом контракте

Итальянский клуб не хочет потерять лидера своей обороны бесплатно.
Сегодня, 20:55
Милан Шкриньяр / Getty Images
Милан Шкриньяр / Getty Images
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Интер минимально обыграл Барселону в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов (1:0), благодаря чему поднялся на второе место группы, опустив в зону Лиги Европы как раз-таки каталонцев.

Этот успех был бы невозможен без надежной игры в исполнении одного из капитанов команды Милана Шкриньяра.

Будущим летом у 27-летнего словака заканчивается контракт, и клуб намерен исправить эту ситуацию. По информации Фабрицио Романо, "нерадзурри" на следующей неделе начнут переговоры с агентом игрока о новом соглашении.

Минувшим летом Шкриньяром активно интересовался ПСЖ, но Интер был непреклонен - игрок не продается.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол интер Серия А Милан Шкриньяр
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