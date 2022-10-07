Анчелотти сообщил, когда Куртуа будет готов вернуться после травмы

Вратарь Реала с большой долей вероятности пропустит второй матч с Шахтером в Лиге чемпионов.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти поделился информацией о состоянии здоровья основного голкипера команды Тибо Куртуа.

Бельгийский вратарь пропустит ближайший матч чемпионата Испании против Хетафе (8 октября), а также с большой долей вероятности не примет участия во втором поединке с Шахтером (11 октября) в Лиге чемпионов. Ожидается, что он будет готов вернуться в строй к Эль Класико с Барселоной (16 октября).

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"Нужно подумать, будет ли хорошей идеей взять Куртуа на матч в Варшаву. Думаю, к Эль Класико он будет готов", - приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, что Куртуа из-за травмы пропустил игру Ла Лиги против Осасуны (1:1) и поединок Лиги чемпионов против Шахтера (2:1). В этих матчах ворота мадридской команды защищал украинский голкипер Андрей Лунин.