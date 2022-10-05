Шахтер не дожал Реал и уступил в Мадриде

Донецкий Шахтер после двух первых достаточно удачных матчей в группе Лиги чемпионов уехал в гости в мадридский Реал.

Конечно, "сливочные" – это команда совсем другого уровня. И уже с первых минут Реал показал это, начав нашествия на ворота Анатолия Трубина почти со стартовым свистком.

И, к сожалению, довольно быстро одна из многих атак Реала завершилась голом. Мяч от Степаненко отскочил на Родриго, а молодой бразилец точным ударом переиграл Трубина. После этого мадридцы проели еще несколько ужасающих для фанатов Шахтера атак, но реализация подводила.

Вплоть до момента, когда Винисиус оказался перед вратарем "горняков" и пробил точно мимо Анатолия.

Шахтер практически не отвечал своими атаками, кроме двух попыток Мудрика сбежать в ворота соперника, больше ничего не было. Вдруг на 39-й минуте Мудрик не подключи Михайличенко по флангу, а тот не подал на Зубкова. Форварда Шахтера в прыжке боковыми ножницами пробил точно в угол ворот Андрея Лунина.

Во втором тайме Реал пытался сделать все возможное, чтобы увеличить счет. Удары наносились с регулярной точностью, да, многие из них были неточными, но сколько раз в игру вступал Трубин?

Реал действительно чудом не смог забить третий мяч, но и Шахтер сои моменты имел. Команде Йовичевича грех жаловаться на нрав в этой встрече, но если бы она была еще немного более склонна к "оранжевым", они могли бы надеяться на ничью.

Реал Мадрид - Шахтер Донецк 2:1

Голы: Родриго, 13, Винисиус, 28 – Зубков, 39

Реал: Лунин — Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди — Вальверде, Чуамэни (Камавинга, 75), Кроос — Родриго (Асенсио, 80), Бензема, Винисиус.

Шахтер: Трубин - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко (Траоре, 89) - Швед (Петряк, 67), Бондаренко, Судаков (Джурасек, 88), Мудрик - Зубков (Сикан, 67).

Предупреждение: Бондарь, Мудрик.