Наставник Боруссии - о матче с Баварией: Нам понадобится проявить смелость

Главный тренер Боруссии Дортмунд Эдин Терзич высказался о предстоящем поединке против Баварии.

По словам специалиста, его подопечным понадобится проявлять смелость в атакующих действиях.

"Нам понадобится не только хорошая и дисциплинированная тактическая игра; нам также понадобится смелость. Смелость держать мяч, смелость в выходе один на один и выполнять удары с дистанции".

Будут определенные фазы игры, которые будут нелегкими для нас, как для команды. Тогда нам понадобится энергия, которую могут предоставить нам болельщики. Но так же наша ответственность показать соперникам с самого начала, что мы хотим покинуть поле победителями. Важно будет "немедленно привлечь зрителей".

Начиная с первой секунды и дальше не только на первом этапе, не только в первом тайме, но и в начале второго тайма, а затем до конца. В этом случае я уверен, что атмосфера будет способствовать положительному результату этого поединка.

Терзич отметил, что кадровая ситуация в составе "шмелей" становится лучше.

На кадровом фронте видно облегчение. Четыре игрока могут вернуться в состав, но не Марко Ройс, получивший травму голеностопного сустава три недели назад в матче против Шальке.

"Грегор остается нашим номером 1, но имеет смысл разрешать ему играть только тогда, когда он будет готов на 100%. Все видели выступления Алекса Майера. Хуммельс также веыздоровел от простуды. Он проводит очень хороший, очень последовательный сезон. Мы были бы очень рады, будь он одним из вариантов".

Матч Боруссия Дортмунд - Бавария начнется сегодня, 8 октября, в 19:30 по киевскому времени