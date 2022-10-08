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Байер в первом матче с новым тренером разгромил Шальке

Хаби Алонсо удачно стартовал на тренерском мостике "фармацевтов",
Сегодня, 18:36
Getty Images
Getty Images
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В девятом туре немецкой Буднеслиги Байер Хаби Алонсом встретился с Шальке.

"Фармацевты" добыли увренную победу в первом матче с новым тренером.

Матч завершился со счетом 4:0 в пользу леверкузенцев.

Голы забивали Мусса Диаби, Паулинью и Джереми Фримпомнг, оформивший дубль.

Байер - Шальке 4:0

Голы: Диаби, 38, Фримпонг, 41, 50, Паулинью, 90.

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