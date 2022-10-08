Байер в первом матче с новым тренером разгромил Шальке
Хаби Алонсо удачно стартовал на тренерском мостике "фармацевтов",
Сегодня, 18:36
В девятом туре немецкой Буднеслиги Байер Хаби Алонсом встретился с Шальке.
"Фармацевты" добыли увренную победу в первом матче с новым тренером.
Матч завершился со счетом 4:0 в пользу леверкузенцев.
Голы забивали Мусса Диаби, Паулинью и Джереми Фримпомнг, оформивший дубль.
Байер - Шальке 4:0
Голы: Диаби, 38, Фримпонг, 41, 50, Паулинью, 90.
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