Лунин - в старте на матч против Хетафе

Украинец получает еще один шанс в связи с травмой Тибо Куртуа.

В рамках восьмого тура Ла Лиги Реал на чужом поле встретится с Хетафе.

Наставник мадридцев Карло Анчелотти определился с стартовым составом.

Среди прочего, стоит выделить появление в оснмве украинца Андрея Лунина, который выходит на поле из-за травмы Тибо Куртуа.

Матч между Хетафе и Реалом в рамках Ла Лиги начнется, сегодня 8 октября, в 22:00 по киевскому времени.