Лунин - в старте на матч против Хетафе
Украинец получает еще один шанс в связи с травмой Тибо Куртуа.
Сегодня, 20:35
В рамках восьмого тура Ла Лиги Реал на чужом поле встретится с Хетафе.
Наставник мадридцев Карло Анчелотти определился с стартовым составом.
Среди прочего, стоит выделить появление в оснмве украинца Андрея Лунина, который выходит на поле из-за травмы Тибо Куртуа.
Матч между Хетафе и Реалом в рамках Ла Лиги начнется, сегодня 8 октября, в 22:00 по киевскому времени.
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