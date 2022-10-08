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Лунин - в старте на матч против Хетафе

Украинец получает еще один шанс в связи с травмой Тибо Куртуа.
Сегодня, 20:35
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images
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В рамках восьмого тура Ла Лиги Реал на чужом поле встретится с Хетафе.

Наставник мадридцев Карло Анчелотти определился с стартовым составом.

Среди прочего, стоит выделить появление в оснмве украинца Андрея Лунина, который выходит на поле из-за травмы Тибо Куртуа.

Матч между Хетафе и Реалом в рамках Ла Лиги начнется, сегодня 8 октября, в 22:00 по киевскому времени.

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