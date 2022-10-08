iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Яремчук и Соболь - в старте на матч против Вестерло

Украинские легионеры помогут Брюгге в матче чемпионата Бельгии
Сегодня, 21:12
Роман Яремчук и Эдуард Соболь
Роман Яремчук и Эдуард Соболь
0 0 0

В рамках 11 тура бельгийской Про Лиги Брюгге встретится с Вестерло.

Наставник "черно-синих" Карл Хуфкенс определился с стартовым составом.

С первых минут на поле появятся Эдуард Соболь и Роман Яремчук.

Матч Брюгге - Вестерло начнется в 21:45 по киевскому времени.

0 0 0

Статьи по теме

Предсезонка НБА: Чикаго обыграл Денвер, Майами справился с Мемфисом Предсезонка НБА: Чикаго обыграл Денвер, Майами справился с Мемфисом
Гвапдиола - об игре Холанда с Саутгемптоном: Я разочарован, но по крайней мере теперь его не исключат из АПЛ Гвапдиола - об игре Холанда с Саутгемптоном: Я разочарован, но по крайней мере теперь его не исключат из АПЛ
"Я был не прав в своих действиях": Грин покинет Уорриорз на некоторое время "Я был не прав в своих действиях": Грин покинет Уорриорз на некоторое время
Манчестер Юнайтед намерен продлить контракт с лидером клуба Манчестер Юнайтед намерен продлить контракт с лидером клуба
Помочь журналистам

Видео

Милан - Ювентус 2:0 Видео голов и обзор матча Серии А
Милан - Ювентус 2:0 Видео голов и обзор матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко потерял более 50 мест, Надаль приблизился к первому месту
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила позицию, Италия обошла Испанию
просмотров

Последние новости

НБА22:56
Предсезонка НБА: Чикаго обыграл Денвер, Майами справился с Мемфисом
Европа22:48
Гвапдиола - об игре Холанда с Саутгемптоном: Я разочарован, но по крайней мере теперь его не исключат из АПЛ
НБА22:30
"Я был не прав в своих действиях": Грин покинет Уорриорз на некоторое время
Европа22:20
Манчестер Юнайтед намерен продлить контракт с лидером клуба
Европа21:56
Милан - Ювентус 2:0 Видео голов и обзор матча Серии А
Европа21:38
Боруссия Д прервала 8-матчевую проигрышную серию в Дер Классикер, сыграв вничью с Баварией
Футбол21:37
ПСЖ следит за Мудриком
Европа21:12
Яремчук и Соболь - в старте на матч против Вестерло
Европа21:00
Ювентус ничего не противопоставил Милану, без шансов уступив на Сан-Сиро
Европа20:54
Вингер Ман Сити приобрел особняк более чем за 5 млн фунтов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK