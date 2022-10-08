Яремчук и Соболь - в старте на матч против Вестерло

Сегодня, 21:12

Сегодня, 21:12

Украинские легионеры помогут Брюгге в матче чемпионата Бельгии

Роман Яремчук и Эдуард Соболь

В рамках 11 тура бельгийской Про Лиги Брюгге встретится с Вестерло.

Наставник "черно-синих" Карл Хуфкенс определился с стартовым составом.

С первых минут на поле появятся Эдуард Соболь и Роман Яремчук.

Матч Брюгге - Вестерло начнется в 21:45 по киевскому времени.