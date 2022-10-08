Яремчук и Соболь - в старте на матч против Вестерло
Украинские легионеры помогут Брюгге в матче чемпионата Бельгии
Сегодня, 21:12
В рамках 11 тура бельгийской Про Лиги Брюгге встретится с Вестерло.
Наставник "черно-синих" Карл Хуфкенс определился с стартовым составом.
С первых минут на поле появятся Эдуард Соболь и Роман Яремчук.
Матч Брюгге - Вестерло начнется в 21:45 по киевскому времени.
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