Брюгге с Яремчуком и Соболем неожиданно уступил Вестерло

В рамках 11 тура бельгийской Про Лиги Брюгге на своем поле встретился с Вестерло.

Главный тренер королевского клуба Карл Хуфкенс выпустил на поле двух украинцев в лице Эдуарда Соболя и Романа Яремчука.

Это не помогло добыть положительный результат против середняка местного чемпионата, Матч завершился со счетом 0:2 в пользу Вестерло.

После 11 сыгранных матчей Брюгге занимает третье место, набрав 22 очка. Вестерло идет на шестой позиции с 18 очками в активе.

Брюгге - Вестерло 0:2.

Гол: Фостер, 54, 86.