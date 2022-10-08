Брюгге с Яремчуком и Соболем неожиданно уступил Вестерло
Украинцы провели на поле большую часть матча.
В рамках 11 тура бельгийской Про Лиги Брюгге на своем поле встретился с Вестерло.
Главный тренер королевского клуба Карл Хуфкенс выпустил на поле двух украинцев в лице Эдуарда Соболя и Романа Яремчука.
Это не помогло добыть положительный результат против середняка местного чемпионата, Матч завершился со счетом 0:2 в пользу Вестерло.
После 11 сыгранных матчей Брюгге занимает третье место, набрав 22 очка. Вестерло идет на шестой позиции с 18 очками в активе.
Брюгге - Вестерло 0:2.
Гол: Фостер, 54, 86.