iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Брюгге с Яремчуком и Соболем неожиданно уступил Вестерло

Украинцы провели на поле большую часть матча.
Вчера, 23:36
Роман Яремчук
Роман Яремчук
0 0 0

В рамках 11 тура бельгийской Про Лиги Брюгге на своем поле встретился с Вестерло.

Главный тренер королевского клуба Карл Хуфкенс выпустил на поле двух украинцев в лице Эдуарда Соболя и Романа Яремчука.

Это не помогло добыть положительный результат против середняка местного чемпионата, Матч завершился со счетом 0:2 в пользу Вестерло.

После 11 сыгранных матчей Брюгге занимает третье место, набрав 22 очка. Вестерло идет на шестой позиции с 18 очками в активе.

Брюгге - Вестерло 0:2.

Гол: Фостер, 54, 86. 

0 0 0

Статьи по теме

Динамо Киев: расписание и результаты матчей Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
ПСЖ в меньшинстве не смог победить Реймс ПСЖ в меньшинстве не смог победить Реймс
Реал с Луниным в сухую переиграл Хетафе Реал с Луниным в сухую переиграл Хетафе
Помочь журналистам

Видео

Милан - Ювентус 2:0 Видео голов и обзор матча Серии А
Милан - Ювентус 2:0 Видео голов и обзор матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко потерял более 50 мест, Надаль приблизился к первому месту
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила позицию, Италия обошла Испанию
просмотров

Последние новости

Украина00:56
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Украина00:54
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Футбол00:35
ПСЖ в меньшинстве не смог победить Реймс
Европа00:05
Реал с Луниным в сухую переиграл Хетафе
Вчера, 23:43
Киберспорт23:43
B8 потеряли шансы квалифицироваться на Major в Рио
Европа23:36
Брюгге с Яремчуком и Соболем неожиданно уступил Вестерло
Европа23:07
Хавбек Ливерпуля вылетел с травмой до начала следующего года
НБА22:56
Предсезонка НБА: Чикаго обыграл Денвер, Майами справился с Мемфисом
Европа22:48
Гвардиола - об игре Холанда с Саутгемптоном: Я разочарован, но по крайней мере теперь его не исключат из АПЛ
НБА22:30
"Я был не прав в своих действиях": Грин покинет Уорриорз на некоторое время
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK