Форвард Интера забил юбилейный гол в рамках Серии А
Эдин Джеко преодолел рубеж в 100 забитых голов в чемпионате Италии.
Сегодня, 09:29
Боснийский нападающий Эдин Джеко помог Интеру одолеть Сассуоло (2:1).
Футболист отличился в данном матче двумя забитыми голами.
Таким образом, Джеко забил свой 100-ый и 101-ый гол в рамках чемпионата Италии.
Также в этом матче босниец стал самым старым автором дубля в Серии А.
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