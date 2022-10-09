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Футбол

Форвард Интера забил юбилейный гол в рамках Серии А

Эдин Джеко преодолел рубеж в 100 забитых голов в чемпионате Италии.
Сегодня, 09:29
Эдин Джеко
Эдин Джеко
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Боснийский нападающий Эдин Джеко помог Интеру одолеть Сассуоло (2:1).

Футболист отличился в данном матче двумя забитыми голами.

Таким образом, Джеко забил свой 100-ый и 101-ый гол в рамках чемпионата Италии.

Также в этом матче босниец стал самым старым автором дубля в Серии А.

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