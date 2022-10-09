Манчини высказался о непопадании Италии на ЧМ-2022

"Скуадра Адзурри" нацелится на победу на следуюещем Мундиале.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями о непопадании на предстоящий ЧМ в Катаре.

По словам местного специалиста, заживить эту рану можно лишь победив на следующем мировом первенстве.

"Эта рана будет кровотичить до конца, мы можем избавиться от нее, только если выиграем следующий чемпионат мира", - заявил наставник в интервью итальянскому телевидению.

Стоит сказать, что Мундиаль в Катаре пройдет с 20 ноября по 21 декабря текущего года. Италия уступила в плей-офф отбора Северн.ой Македонии, которая впоследствии проиграла Португалии