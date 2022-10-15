iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Малиновский - в запасе на матч против Сассуоло

Пребывание украинца на скамейке становится обычным делом.
Сегодня, 21:09
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
0 0 0

В рамках 10 тура Серии А Аталанта  на своем поле встретится с Сассуоло.

Наставник "богини" Джан Пьеро Гасперини опрееделился с стартовым составом.

Итальянский специалист оставил украинского хавбека Руслана Малиновского на скамейке.

Матч Аталанта - Сассуоло в рамках чемпионата Италии начнется в 21:45 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аталанта Серия А Руслан Малиновский
0 0 0

Статьи по теме

Ювентус одержал минимальную победу в туринском дерби Ювентус одержал минимальную победу в туринском дерби
Малиновский продлил контракт с Аталантой - Football Italia Малиновский продлил контракт с Аталантой - Football Italia
Лацио вышел на третье место в Серии А, разгромив на выезде Фиорентину Лацио вышел на третье место в Серии А, разгромив на выезде Фиорентину
Владимир Кличко выпустил книгу для детей Владимир Кличко выпустил книгу для детей
Помочь журналистам

Видео

Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
"Всем по**й": Мудрик вступил в перепалку с российским блогером
просмотров

Последние новости

Европа21:11
Ювентус одержал минимальную победу в туринском дерби
Европа21:09
Малиновский - в запасе на матч против Сассуоло
Бокс20:50
Владимир Кличко выпустил книгу для детей
Европа20:36
Мбаппе может разорвать контракт с ПСЖ
Бокс19:58
"Мой счастливый вес": Уайлдер оценил свои кондиции перед боем с Хелениусом
Европа19:46
Ливерпуль - Манчестер Сити: прогноз на матч 16.10.2022
Европа19:35
Кейн проводит юбилейный матч за Тоттенхэм
Футбол19:27
"Рабовладельцам здесь не рады": Ультрас Браги выступили с протестом против владельцев ПСЖ, купивших акции клуба
Бокс19:12
Арреола назвал фаворита возможного боя Усик - Уайлдер
Европа18:45
Миколенко - в основе на матч с Тоттенхэмом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK