Малиновский - в запасе на матч против Сассуоло
Пребывание украинца на скамейке становится обычным делом.
В рамках 10 тура Серии А Аталанта на своем поле встретится с Сассуоло.
Наставник "богини" Джан Пьеро Гасперини опрееделился с стартовым составом.
Итальянский специалист оставил украинского хавбека Руслана Малиновского на скамейке.
👥 La nostra formazione per il Birthday Match!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) October 15, 2022
⚡️ Your Nerazzurri line-up for #AtalantaSassuolo!@Plus500 | #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/4e8fUZQ7uB
Матч Аталанта - Сассуоло в рамках чемпионата Италии начнется в 21:45 по киевскому времени.