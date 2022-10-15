Малиновский - в запасе на матч против Сассуоло

В рамках 10 тура Серии А Аталанта на своем поле встретится с Сассуоло.

Наставник "богини" Джан Пьеро Гасперини опрееделился с стартовым составом.

Итальянский специалист оставил украинского хавбека Руслана Малиновского на скамейке.

Матч Аталанта - Сассуоло в рамках чемпионата Италии начнется в 21:45 по киевскому времени.