Cевилья добыла первую победу при новом тренере
Подопечные Хорхе Сампаоли обыграли Мальорку.
В рамках девятого тура Ла Лиги Севилья поехала в гости к Мальорке.
"Нервионцы" добыли первую поеду под руководством Хорхе Сампаоли.
Матч закончился со счетом 0:1. Единственный гол забил Неманья Гудель.
После девяти туров Севилья и Мальорка делят 12 место, набрав по 9 очков.
Мальорка - Севилья 0:1
Гол: Гудель, 53
Мальорка: Райкович – Валент, Райльо, Копете (Батталья, 79), Маффео, Куфре – Руис, Баба (Д. Родригес, 57); Санчес (Лаго, 67), Ли (Ндиае, 67) – Бастидас (А. Родригес, 57).
Севилья: Буну – Теллес (Акунья, 67), Маркан, Ньянзу, Монтьель, Навас (Кармона, 46) – Иско (Гомес, 67), Ракитич, Гудель, Торрес (Сусо, 84) – Ламела (Ен Несири, 79).
Предупреждения: Руис, Д. Родригес, Монтьель, Маркан, Ламела.