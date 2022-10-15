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Cевилья добыла первую победу при новом тренере

Подопечные Хорхе Сампаоли обыграли Мальорку.
Сегодня, 22:19
Getty Images
Getty Images
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В рамках девятого тура Ла Лиги Севилья поехала в гости к Мальорке.

"Нервионцы" добыли первую поеду под руководством Хорхе Сампаоли.

Матч закончился со счетом 0:1. Единственный гол забил Неманья Гудель.

После девяти туров Севилья и Мальорка делят 12 место, набрав по 9 очков.

Мальорка - Севилья 0:1

Гол: Гудель, 53

Мальорка: Райкович – Валент, Райльо, Копете (Батталья, 79), Маффео, Куфре – Руис, Баба (Д. Родригес, 57); Санчес (Лаго, 67), Ли (Ндиае, 67) – Бастидас (А. Родригес, 57).

Севилья: Буну – Теллес (Акунья, 67), Маркан, Ньянзу, Монтьель, Навас (Кармона, 46) – Иско (Гомес, 67), Ракитич, Гудель, Торрес (Сусо, 84) – Ламела (Ен Несири, 79).

Предупреждения: Руис, Д. Родригес, Монтьель, Маркан, Ламела.

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