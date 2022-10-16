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Унион удерживает первое место в Бундеслиге благодаря победе над Боруссией Дортмунд

Столичный клуб уверенно переиграл "шмелей".
Сегодня, 20:36
Унион
Унион
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В рамках десятого тура Бундеслиги Унион на своем поле принял Боруссию Дортмунд.

Столичная команда добыла уверенную победу. Матч завершился со счетом 2:0.

Дубль на свой счет записал полузащитник Униона Янник Хаберер.

Благодаря этой победе коллектив Урса Фишера набирает 24 очка в десяти матчах.

У подопечных Эдина Терзича 16 пунктов во все тех же десяти поединках

Унион - Боруссия Дортмунд 2:0

Голы: Хаберер, 9, 22.

Унион: Реннов - Кнохе, Баумгартль, Лейте - Риерсон, Хедира, Триммель, Хаберер, Шафер - Съебатчу.

Боруссия Д: Кобель - Геррейро, Зюле, Хуммельс, Шлоттербек, Менье - Джан, Беллингем, Озкан - Мукоко, Адейеми.

Предупреждения: Баумгартль - Озкан, Шлоттербек.

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