Унион удерживает первое место в Бундеслиге благодаря победе над Боруссией Дортмунд
Столичный клуб уверенно переиграл "шмелей".
В рамках десятого тура Бундеслиги Унион на своем поле принял Боруссию Дортмунд.
Столичная команда добыла уверенную победу. Матч завершился со счетом 2:0.
Дубль на свой счет записал полузащитник Униона Янник Хаберер.
Благодаря этой победе коллектив Урса Фишера набирает 24 очка в десяти матчах.
У подопечных Эдина Терзича 16 пунктов во все тех же десяти поединках
Унион - Боруссия Дортмунд 2:0
Голы: Хаберер, 9, 22.
Унион: Реннов - Кнохе, Баумгартль, Лейте - Риерсон, Хедира, Триммель, Хаберер, Шафер - Съебатчу.
Боруссия Д: Кобель - Геррейро, Зюле, Хуммельс, Шлоттербек, Менье - Джан, Беллингем, Озкан - Мукоко, Адейеми.
Предупреждения: Баумгартль - Озкан, Шлоттербек.