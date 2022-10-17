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"Улыбка до ушей": Бензема показался на публике в предвкушении Золотого мяча

Француз близок к тому, чтобы получить главный индивидуальный приз.
Сегодня, 16:55
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images
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В понедельник, 17 октября, в Париже пройдет церемония вручения индивидуальных наград от France Football.

В рамках мероприятия будет вручен главный индивидуальный приз - Золотой мяч. Главным кандидатом на награду является нападающий сборной Франции и мадридского Реала Карим Бензема. Многие уверены в том, что именно он выиграет приз.

Наверное, сам француз понимает, что конкурентов на награду у него нет, а значит можно спокойно отправится в Париж.

Пресс-служба "королевского клуба" опубликовала фотографию, на которой Бензема вместе с Тибо Куртуа находятся в самолете. Дуэт игроков Реала отправился в Париж в отличном настроение.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция церемонии Золотого мяча.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Золотой мяч Карим Бензема Тибо Куртуа
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