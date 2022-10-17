Манчестер Сити - лучший клуб года

В Париже проходит церемония вручения Золотого Мяча и других престижных наград.

Стал известен лучший клуб текущего года. Им признан английский Манчестер Сити.

Награда вручается за наибольшее количество номинантов на мужской и женский Золотой Мяч.

У манкунианцев таких претендентов, считая обе награды, семь исполнителей.

В минувшем голду награду выиграл лондонский Челси.