Манчестер Сити - лучший клуб года
Манкунианцы получили престижную награду.
Вчера, 23:01
В Париже проходит церемония вручения Золотого Мяча и других престижных наград.
Стал известен лучший клуб текущего года. Им признан английский Манчестер Сити.
Награда вручается за наибольшее количество номинантов на мужской и женский Золотой Мяч.
У манкунианцев таких претендентов, считая обе награды, семь исполнителей.
В минувшем голду награду выиграл лондонский Челси.
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