Гол Игнатенко не помог Бордо победить Бастию
Жирондинцы упустили триумф на последних секундах.
Вчера, 23:57
Во французской Лиге 2 прошел матч между Бордо и Бастией.
Поединок завершился результативной ничей со счетом 1:1.
В составе жирондинцев отметился украинец Даниил Игнатенко.
Уже в компенсированное время Кевин Ван Ден Кернхоф сравнял счет.
Бастия - Бордо 1:1.
Голы: Ван ден Кернхоф, 90+5 - Игнатенко, 83.
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