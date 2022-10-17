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Гол Игнатенко не помог Бордо победить Бастию

Жирондинцы упустили триумф на последних секундах.
Вчера, 23:57
Даниил Игнатенко
Даниил Игнатенко
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Во французской Лиге 2 прошел матч между Бордо и Бастией.

Поединок завершился результативной ничей со счетом 1:1.

В составе жирондинцев отметился украинец Даниил Игнатенко.

Уже в компенсированное время Кевин Ван Ден Кернхоф сравнял счет.

Бастия - Бордо 1:1.

Голы: Ван ден Кернхоф, 90+5 - Игнатенко, 83.

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