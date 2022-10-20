Интер представил третий комплект игровой формы на сезон-2022/23

Миланский Интер презентовал третий комплект формы, который команда будет использовать в сезоне-2022/23.

Производителем новой экипировки является технический партнер "нерадзурри" компания Nike.

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Резервный комплект формы Интера выполнен в желтом цвете с черно-синими манжетами и воротниками футболок.

В миланском клубе сообщили, что новая экипировка уже доступна в продаже.

Creata per la nostra community, per Milano.

Giallo, un colore che è parte della nostra storia 🟡

Il nostro nuovo Terzo Kit è disponibile ora.#IMInter @nikefootball — Inter (@Inter) October 20, 2022

Напомним, что на данный момент Интер занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 18 очков в десяти матчах.