Интер представил третий комплект игровой формы на сезон-2022/23
Миланский клуб показал новую резервную экипировку.
Миланский Интер презентовал третий комплект формы, который команда будет использовать в сезоне-2022/23.
Производителем новой экипировки является технический партнер "нерадзурри" компания Nike.
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Резервный комплект формы Интера выполнен в желтом цвете с черно-синими манжетами и воротниками футболок.
В миланском клубе сообщили, что новая экипировка уже доступна в продаже.
Creata per la nostra community, per Milano.— Inter (@Inter) October 20, 2022
Giallo, un colore che è parte della nostra storia 🟡
Il nostro nuovo Terzo Kit è disponibile ora.#IMInter @nikefootball
Напомним, что на данный момент Интер занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 18 очков в десяти матчах.