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Интер представил третий комплект игровой формы на сезон-2022/23

Миланский клуб показал новую резервную экипировку.
Сегодня, 13:57
Интер представил третью форму / inter.it
Интер представил третью форму / inter.it
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Миланский Интер презентовал третий комплект формы, который команда будет использовать в сезоне-2022/23.

Производителем новой экипировки является технический партнер "нерадзурри" компания Nike.

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Резервный комплект формы Интера выполнен в желтом цвете с черно-синими манжетами и воротниками футболок.

В миланском клубе сообщили, что новая экипировка уже доступна в продаже.

Напомним, что на данный момент Интер занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 18 очков в десяти матчах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Италии Серия А Интер Милан
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