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Реал интересуется вингером Байера

Мусса Диаби может перебраться на Сантьяго Бернабеу в случае ухода нескольких игроков.
Вчера, 22:35
Мусса Диаби
Мусса Диаби
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Мадридский Реал может усилить свою атакующую линию.

"Сливочные" готовы подписать вингера леверкузенского Байера Муссу Диаби.

Для трансфера необходимо, чтобы стан мадридцев покинули Марко Асенсио и Эден Азар.

Потенциальная сумма сделки в данный момент остается неизвестной.

В текущем сезоне Диаби провел 15 матчей, забив 2 мяча и отдав 4 ассиста.

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