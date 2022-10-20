Реал интересуется вингером Байера
Мусса Диаби может перебраться на Сантьяго Бернабеу в случае ухода нескольких игроков.
Вчера, 22:35
Мадридский Реал может усилить свою атакующую линию.
"Сливочные" готовы подписать вингера леверкузенского Байера Муссу Диаби.
Для трансфера необходимо, чтобы стан мадридцев покинули Марко Асенсио и Эден Азар.
Потенциальная сумма сделки в данный момент остается неизвестной.
В текущем сезоне Диаби провел 15 матчей, забив 2 мяча и отдав 4 ассиста.
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