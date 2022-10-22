У экс-тренера Байера диагностирован рак легких
Кристофу Дауму предстоит борьба со страшным недугом.
Сегодня, 10:24
Бывшему наставнику Байера и Штутгарта Кристофу Дауму диагностировали страшную болезнь.
68-летний немецкий специалист будет лечиться от рака легких.На какой стадии находится недуг неизвестно.
Вместе с Штутгартом Даум становился победителем чемпионата Германии в 1992 году.
Последним местом работы немца была сборная Румынии, которую он покинул 5 лет назад.
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