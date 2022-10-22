У экс-тренера Байера диагностирован рак легких

Бывшему наставнику Байера и Штутгарта Кристофу Дауму диагностировали страшную болезнь.

68-летний немецкий специалист будет лечиться от рака легких.На какой стадии находится недуг неизвестно.

Вместе с Штутгартом Даум становился победителем чемпионата Германии в 1992 году.

Последним местом работы немца была сборная Румынии, которую он покинул 5 лет назад.