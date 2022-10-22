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Футбол

У экс-тренера Байера диагностирован рак легких

Кристофу Дауму предстоит борьба со страшным недугом.
Сегодня, 10:24
Кристоф Даум
Кристоф Даум
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Бывшему наставнику Байера и Штутгарта Кристофу Дауму диагностировали страшную болезнь.

68-летний немецкий специалист будет лечиться от рака легких.На какой стадии находится недуг неизвестно.

Вместе с Штутгартом Даум становился победителем чемпионата Германии в 1992 году.

Последним местом работы немца была сборная Румынии, которую он покинул 5 лет назад.

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