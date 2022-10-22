Бывший нападающий сборной Японии умер в возрасте 32 лет

Масато Кудо погиб в результате осложнений после операции.

Экс-форвард сборной Японии Масато Кудо ушел из жизни в возрасте 32 лет.

По информации местных СМИ, накануне футболист погиб в реанимации после операции на мозге.

В начале этого месяца Кудо был поставлен диагноз гидроцефалия - заболевание, означающее чрезмерное накопительство жидкости в мозге.

За свою карьеру японец успел стать бронзовым призером Азиатских игр 2010 года и победителем Кубка Восточной Азии 2013 года.