Бывший нападающий сборной Японии умер в возрасте 32 лет
Масато Кудо погиб в результате осложнений после операции.
Экс-форвард сборной Японии Масато Кудо ушел из жизни в возрасте 32 лет.
По информации местных СМИ, накануне футболист погиб в реанимации после операции на мозге.
В начале этого месяца Кудо был поставлен диагноз гидроцефалия - заболевание, означающее чрезмерное накопительство жидкости в мозге.
За свою карьеру японец успел стать бронзовым призером Азиатских игр 2010 года и победителем Кубка Восточной Азии 2013 года.