Миколенко - в старте на матч против Кристал Пэлас

В 13 туре АПЛ Эвертон на Гудисон Парк примет Кристал Пэлас.

Главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард определился с стартовым составом.

Украинец Виталий Миколенко продолжает пользоваться абсолютным доверием наставника.

В текущем сезоне левый защитник не пропустил ни одного матча.

Поединок Эвертон - Кристал Пэлас начнется в 17:00 по киевскому времени.