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Футбол

Миколенко - в старте на матч против Кристал Пэлас

Украинец становится железобетонным игроком основы Эвертона
Сегодня, 16:21
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В 13 туре АПЛ Эвертон на Гудисон Парк примет Кристал Пэлас.

Главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард определился с стартовым составом.

Украинец Виталий Миколенко продолжает пользоваться абсолютным доверием наставника.

В текущем сезоне левый защитник не пропустил ни одного матча.

Поединок Эвертон - Кристал Пэлас начнется в 17:00 по киевскому времени.

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