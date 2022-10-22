Миколенко - в старте на матч против Кристал Пэлас
Украинец становится железобетонным игроком основы Эвертона
Сегодня, 16:21
В 13 туре АПЛ Эвертон на Гудисон Парк примет Кристал Пэлас.
Главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард определился с стартовым составом.
Украинец Виталий Миколенко продолжает пользоваться абсолютным доверием наставника.
В текущем сезоне левый защитник не пропустил ни одного матча.
Поединок Эвертон - Кристал Пэлас начнется в 17:00 по киевскому времени.
Статьи по теме
Популярное на сайте
просмотров
просмотров
Последние новости
Европа18:19
Европа16:40
Футбол16:32