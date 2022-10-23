Зинченко - вне заявки на игру с Саутгемптоном
Украинец все еще не готов к играм за клуб.
Сегодня, 15:09
В рамках 13 тура АПЛ Саутгемптон на своем поле примет Арсенал.
Главный тренер "канониров" Микель Артета определился с составом на матч.
Украинский универсал Александр Зинченко вне заявки на данный поединок.
Матч Саутгемптон - Арсенал начнется в 16:00 по киевскому времени.
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