Швед - вне заявки Шахтера на матч с Селтиком
Игор Йовичевич определился с футболистами, которые смогут выйти на поле в игре ЛЧ.
Сегодня, 20:44
В рамках пятого тура Лиги чемпионов Шахтер в гостях сыграет с Селтиком.
Наставник "горняков" Игор Йовичевич определился с заявкой на матч.
В Шотландию хорватский специалист взял 26 футболистов.
Стоит отметить отсутствие Марьяна Шведа, который тренировался по индивидуальной программе.
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