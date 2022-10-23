Игрок Клермона назвал своего соперника "грязным крестьянином" во время матча Лиги 1

Матч Клермон - Брест во французской Лиге 1 ознаменовался расистским скандалом.

Футболист хозяев Жоан Гастьен вступил в перепалку с нападающем гостей Исламом Слимани.

Как сообщают французские СМИ, Гастьен назвал Слимани грязным bledard (данный термин унизителен для крестьян Северной Африки - прим).

Пострадавший алжирец отреагировал на инцидент, заявив, что гордится своими корнями.

"Я считаю, что это серьезный случай в наше время. Горжусь тем, что я такой, горжусь тем, что я алжирец", — сказал форвард.

Гастьен отвергает обвинения в свой адрес и настаивает на том, что никогда бы не сказал что-то подобное в адрес своих опонентов.