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Хау - о попадании Ньюкасла в зону Лиги чемпионов: Мы наслаждаемся моментом, но не будем забегать вперед

Наставник "сорок" поделился мыслями о прошедшем матче с Тоттенхэмом
Вчера, 22:37
Эдди Хау
Эдди Хау
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В рамках 13 тура АПЛ Ньюкасл в гостях победил Тоттенхэм (1:2).

Наставник "сорок" Эдди Хау высказался о прошедшем матче.

Английский специалист заявил, что его игроки сегодня заслужили на похвалу.

"Это большая победа. Мы были полны решимости ехав сюда, в конце концов мы продемонстрировали великолепный спектакль с нашей стороны.

Мои игроки заслуживают похвалы за то, как они атаковали в течение матча. Мы очень хорошо выполнили план на игру, но не обошлось без проблем, потому что у соперника есть игроки мирового класса.

200 млн на трансферы? Отдавайте должное игрокам за их игру, не смотрите, как была собрана эта команда. Впереди длинный путь.

Мы наслаждаемся моментом, но не будем забегать вперед. Я понимаю, что люди обсуждают нас, но я не хочу оказывать внешнее давление на своих игроков", — сказал англичанин.

 

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