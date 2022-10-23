Барселона - Атлетик 4:0 обзор матча и результат игры 23.10.2022

В рамках очередного тура чемпионата Испании Барселона на родном Камп Ноу встречалась с Атлетиком из Бильбао, в этом сезоне ведущим борьбу за место в зоне Лиги чемпионов.

Тем не менее, интрига в этом матче прожила очень мало времени. Уже на 12-й минуте одна из атак Барсы завершилась тем, что Левандовски получил мяч на левом фланге у лицевой линии и вырезал зрячую подачу на Усмана Дембеле, который в прыжке головой переправил мяч в ворота.

Прошло всего шесть минут, как каталонцы забили второй мяч. В этот раз Дембеле уже ассистировал, а забивал в ворота басков Серхи Роберто.

Еще через четыре минуты спустя футболисты из Бильбао были отправлены не в нокдаун, а в настоящий нокаут. Дембеле сместился с правого фланга в центр и отдал передачу на Левандовски, который моментально развернусь с мячом и левой ногой пробил точно мимо кипера.

На этом можно завершать, но команды продолжали играть в футбол. Но следующего гола фанаты ждали больше часа. И снова свои ноги к нему приложил Дембеле, отдавший крутой разрезной пас на Феррана, а тот вторым прикосновением забил.

Статистика матча Барселона - Атлетик 11-го тура чемпионата Испании

Барселона - Атлетик 4:0

Голы: Дембеле, 12, Роберто, 18, Левандовски, 22

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 10 - 5

Удары в створ: 7 - 3

xG: 2,00 - 0,32

Барселона - Атлетик Бильбао - 4:0

Голы: Дембеле, 13, Серхи Роберто, 18, Левандовски, 22, Ферран Торрес, 73

Барселона: тер Штеген - Серхи Роберто, Кунде (Алонсо, 63), Гарсия, Бальде Мартинес - де Йонг, Бускетс, Педри (Ферран Торрес, 63) - Дембеле (Торре, 77), Левандовски (Фати, 63), Гави (Кессье, 34)

Атлетик Бильбао: Симон - де Маркос (Лекуэ, 60), Мартинес, Альварес, Берчиче - Весга, Эррера (Д. Гарсия, 21, Сансе, 60), Иеганья (Венседор, 70) - И. Уильямс (Р. Гарсия, 70), А. Уильямс, Беренгер

Предупреждение: Бускетс, Э. Гарсия – де Маркос, Весга.