Cоболь продлил контракт с Брюгге
Украинец связал свое будущее с бельгийским клубом.
Украинский защитник Эдуард Соболь переподписал свой договор с бельгийским Брюгге.
Как сообщает пресс-служба бельгийцев, контракт украинца рассчитан до лета 2025 года.
Финансовые детали соглашения между сторонами в данный момент остаются неизвестными.
Sobolinho 🫱🏼🫲🏻 2025. Guaranteed more bangers! ☄️ pic.twitter.com/Q3icrhEUrF— Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 24, 2022
Футболист перешел в стан "черно-синих" в 2019 года. С тех пор он сыграл 120 матчей и завоевал три чемпионства.