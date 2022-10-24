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Cоболь продлил контракт с Брюгге

Украинец связал свое будущее с бельгийским клубом.
Сегодня, 19:35
Эдуард Соболь
Эдуард Соболь
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Украинский защитник Эдуард Соболь переподписал свой договор с бельгийским Брюгге.

Как сообщает пресс-служба бельгийцев, контракт украинца рассчитан до лета 2025 года.

Финансовые детали соглашения между сторонами в данный момент остаются неизвестными.

Футболист перешел в стан "черно-синих" в 2019 года. С тех пор он сыграл 120 матчей и завоевал три чемпионства.

 

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