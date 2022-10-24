Cоболь продлил контракт с Брюгге

Украинец связал свое будущее с бельгийским клубом.

Украинский защитник Эдуард Соболь переподписал свой договор с бельгийским Брюгге.

Как сообщает пресс-служба бельгийцев, контракт украинца рассчитан до лета 2025 года.

Финансовые детали соглашения между сторонами в данный момент остаются неизвестными.

Sobolinho 🫱🏼‍🫲🏻 2025. Guaranteed more bangers! ☄️ pic.twitter.com/Q3icrhEUrF — Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 24, 2022

Футболист перешел в стан "черно-синих" в 2019 года. С тех пор он сыграл 120 матчей и завоевал три чемпионства.