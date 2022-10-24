Полузащитник сборной Украины u-21: Испания, Румыния и Хорватия примерно равные соперники

Недавно состоялась жербьевка молодежного Евро-2023, где Украина сыграет с Испанией, Румынией и Хорватией.

Хавбек украинской команды Георгий Судаков высказался об итогах жеребеьвки.

По словам футболиста, соперники примерно одного уровня.

"Жеребьевка могла быть и хуже, и лучше, но я рад, что из второй корзины нам выпала Румыния. Хорватия — не подарок, а Испания будет считаться фаворитом нашей группы.

Однако считаю, что соперники у нас примерно одного уровня, со всеми можно играть и побеждать. Думаю, нам по силам занять первое место в группе, но это при условии, что нам удастся показать свой лучший футбол", — цитирует Судакова официальный сайт УАФ.