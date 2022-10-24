Защитник сборной Англии и его возлюбленная ждут ребенка
Джон Стоунз может получить "подарок судьбы" к предстоящему Чемпионату мира.
Центральный защитник английской сборной Джон Стоунз ожидает пополнение в семье.
Как сообщает The Sun, Оливия Нейлор беременна первенцем, который должен родиться в конце декабря.
Источник дополняет, что возлюбленные очень ждут появления ребенка, ведь семья очень многое значит для них.
Маловероятно, что жена Стоунза отправится в Катар вместе с мужем, но он может получить разрешение уехать из лагеря сборной на роды.
Четыре года назад в подобную ситуацию попал экс-партнер Стоунза по Манчестер Сити и национальной команды Фабиан Дельф.