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Защитник сборной Англии и его возлюбленная ждут ребенка

Джон Стоунз может получить "подарок судьбы" к предстоящему Чемпионату мира.
Вчера, 22:48
Оливия Нейлор и Джон Стоунз
Оливия Нейлор и Джон Стоунз
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Центральный защитник английской сборной Джон Стоунз ожидает пополнение в семье.

Как сообщает The Sun, Оливия Нейлор беременна первенцем, который должен родиться в конце декабря.

Источник дополняет, что возлюбленные очень ждут появления ребенка, ведь семья очень многое значит для них.

Маловероятно, что жена Стоунза отправится в Катар вместе с мужем, но он может получить разрешение уехать из лагеря сборной на роды.

Четыре года назад в подобную ситуацию попал экс-партнер Стоунза по Манчестер Сити и национальной команды Фабиан Дельф.

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