Шахтер гарантировал себе еврокубковую зиму

Донецкий клуб точно сыграет в Лиге Европы, хотя еще не упустил шансы и на Лигу чемпионов.

Команда Игоря Йовичевича в поединке пятого тура группового раунда Лиги чемпионов смогла набрать одно очко против Селтика.

Эта ничья позволила Шахтеру гарантировать себе третье место в группе, ведь "кельты" за матч до конца отстают от "горняков" на четыре балла.

Таким образом, Шахтер точно сыграет в следующем году в плей-офф еврокубка.

Если донетчане останутся третьими, то будут играть в 1/16 финала Лиги Европы. Тем не менее, в случае победы в последнем туре над Лейпцигом, Шахтер займет второе место и выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов.