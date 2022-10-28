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Реал и ПСЖ поборятся за бразильского вундеркинда

Эндрик является заветной целью для многих топ-клубов Европы.
Сегодня, 17:22
Эндрик
Эндрик
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Реал Мадрид и ПСЖ столкнутся в битве за 16-летнего бразильца Эндрика.

Как сообщает испанское издание Marca, "сливочные" в ближайшее время сделают предложение Палмейрасу.

Парижане уже ранее сделали предложение, которое составило 20 млн евро, но бразильцы хотят в два раза больше.

Накануне Эндрик отметился дебютным голом на профессиональном уровне, забив Атлетико Паранаэнсе.

Примечательно, что из-за возрастных ограничений нападающий не сможет играть в Европе еще два сезона.

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