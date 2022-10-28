Ибрагимович: У меня большая страсть к футболу. Пока я могу добиваться результатов - я буду играть

Нападающий итальянского Милана Златан Ибрагимович прокоментировал свое дальнейшее будущее.

По словам шведа, он не намерен завершать карьеру пока еще может что-то показать на поле.

"У меня большая страсть к этой игре. Я наслаждаюсь каждым днем, потому что часто думаю о том, что когда перестану играть, буду очень скучать по футболу, поэтому не хочу о чем-то жалеть .

Сейчас я хочу быть здоровым, когда мне это удастся - продолжу играть и посмотрю, как далеко я смогу зайти. Пока я могу добиваться результатов – я буду играть.

Я хочу, чтобы в тот день, когда я стану отставать от других, люди вокруг меня сообщили мне об этом, и тогда я буду реалистом.

У меня такое мышление, что если я не работаю достаточно, я чувствую себя плохо. В моем случае у меня есть желание, я хочу становиться лучше каждый день", — заявил форвард.

Стоит сказать, что у футболиста по завершению данного сезона заканчивается контракт с итальянским Миланом. В данный момент он восстанавливается после операции на крестообразной связке.