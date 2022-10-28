Яремчук - вне заявки на следующий матч Брюгге

Украинский форвард не сыграет в ближайшем поединке бельгийского первенства.

Бельгийский Брюгге опубликовал заявку на матч чемпионата Бельгии против Остенде.

Наставник "черно-синих" Карл Хуфкенс оставил вне списка доступных на поединок игроков Романа Яремчука.

Однако в заявке нашлось место другому украинцу, а именно Эдуарду Соболю

Матч Брюгге - Остенде состоится 29 октября в 21:45 по киевскому времени.

Коллектив двух украинцев находится на 3 месте в местном первенстве, набрав 29 очков в 14 матчах.