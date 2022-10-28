Моуриньо: Когда умер мой отец, Гвардиола мне позвонил. Когда умерла его мать, я ответил ему тем же

Португалец Жозе Моуриньо поделился милой историей про Пепа Гвардиолу.

Специалист рассказал, что испанец поддержал его после смерти отца.

"В жизни бывают моменты, которые не забываются. Когда умер мой отец, и он знал, насколько он был важен для меня, он позвонил мне".

Моуриньо отметил, что когда из жизни ушла мама Гвардиолы, он также поддержал своего коллегу.

"Когда умерла его мать, я отреагировал так же. Это вещи, которые люди не видят".

Стоит сказать, что Гвардиола и Моуриньо дважды тренировали принципиальных соперников. Сперва с 2010 по 2013 (Барселона и Реал), а затем с 2016 по 2018 (Ман Сити и МЮ).