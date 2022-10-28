Реал хочет уменьшить сумму выкупа защитника Шахтера Тобиаса

Будущее бразильского защитника Винисиуса Тобиаса продолжает находиться в подвешенном состоянии.

Как сообщают испанские СМИ, Реал готов заплатить за футболиста Шахтера 8-10 млн евро, а не 18, как было обговорено изначально.

Еще одним вариантом для "сливочных" является продление арендного соглашения с "горняками" на сезон-2022/23.

Винисиус Тобиас получает много игрового времени в Реал Кастилье под руководством Рауля. У него 1 забитый мяч в 11 матчах.