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Реал хочет уменьшить сумму выкупа защитника Шахтера Тобиаса

Мадридцы желают заплатить за бразильца 8-10 млн евро вместо 18.
Вчера, 23:19
Винисиус Тобиас
Винисиус Тобиас
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Будущее бразильского защитника Винисиуса Тобиаса продолжает находиться в подвешенном состоянии.

Как сообщают испанские СМИ, Реал готов заплатить за футболиста Шахтера 8-10 млн евро, а не 18, как было обговорено изначально.

Еще одним вариантом для "сливочных" является продление арендного соглашения с "горняками" на сезон-2022/23.

Винисиус Тобиас получает много игрового времени в Реал Кастилье под руководством Рауля. У него 1 забитый мяч в 11 матчах.

 

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