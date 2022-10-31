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Окровавленный Неймар отпраздновал хэллоуин

Бразильский форвард выбрал довольно простой костюм.
Сегодня, 12:48
Неймар
Неймар
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Форвард ПСЖ Неймар принял участие в праздновании праздника хэллоуина. Бразилец был одет в белый окровавленный костюм.

Также его образ дополняли красные подтяжки, красные сапоги и светлая шляпа.

 

Фотографиями с Неймаром поделилась некая Ангелика Гомес. Судя по Instagram девушки, сама она бразильянка, но проживает в Париже и посещает матчи ПСЖ.

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