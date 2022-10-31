Окровавленный Неймар отпраздновал хэллоуин

Форвард ПСЖ Неймар принял участие в праздновании праздника хэллоуина. Бразилец был одет в белый окровавленный костюм.

Также его образ дополняли красные подтяжки, красные сапоги и светлая шляпа.

Фотографиями с Неймаром поделилась некая Ангелика Гомес. Судя по Instagram девушки, сама она бразильянка, но проживает в Париже и посещает матчи ПСЖ.