Не Мудриком единым: Де Дзерби хочет подписать в Брайтон игрока Шахтера

Защитник Николай Матвиенко может переехать в Англию.

Новый главный тренер Брайтона - бывший наставник Шахтера Роберто Де Дзерби - хочет видеть в своем распоряжении одного из бывших подчиненных[/link_local].

Как сообщает авторитетный журналист Дэвид Орштайн, английский клуб может попытаться приобрести Николая Матвиенко уже в январе следующего года.

По словам источника, Де Дзерби "полнен решимости получить левого центрального защитника", который может стоить около 20 миллионов евро.

Ранее Матвиенко интересовались гранды английского футбола – Арсенал и Манчестер Сити, но 26-летний защитник продолжает свою карьеру в родном клубе.