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Официально: Босния и Герцеговина отменила товарищеский матч против России

Но в будущем команди могут все же сыграть...
Сегодня, 14:06
Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина
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Несколько недель назад футбольный союз Боснии и Герцеговины шокировал мир заявлением о проведении товарищеского матча против сборной России.

Тем не менее, здравый смысл, похоже, возобладал и боснийцы решили отказаться от поединка.

"Общительный матч между сборными Боснии и Герцеговины и России, который должен был состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге, в настоящее время не будет сыгран. На сегодняшнем заседании исполкома Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины матч, запланированный на 19 ноября, перенесли", - сообщается. в официальном заявлении.

Тем не менее, на этом история не заканчивается, ведь президент Союза Вико Зелькович заявил, что проведение этого товарищеского матча будет перенесено на время.

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