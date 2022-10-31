Манчестер Сити потратил на свой стартовый состав больше всех в мире

Английские клубы снова доказали, что имеют куда больше возможностей на трансферном рынке.

Международная футбольная обсерватория CIES опубликовала рейтинг команд, которые потратили больше всех на свой стартовый состав.

Так, лидером среди ТОП-5 европейских лиг по затратам на стартовую одиннадцатку является Манчестер Сити. Средняя стоимость стартового состава "горожан" в нынешнем сезоне составляет 605 миллионов евро.

Самый дорогой стартовый состав Сити вышел на матч против Брайтона (726 миллионов), а самый дешевый - против Ноттингем Фореста (538 миллионов).

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ПСЖ потратил на свой стартовый состав 510 миллионов, а Манчестер Юнайтед - 480 миллионов. Стоит отметить, что в первой 20-ке рейтинга находятся сразу 12 команд АПЛ.