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Манчестер Сити потратил на свой стартовый состав больше всех в мире

Английские клубы снова доказали, что имеют куда больше возможностей на трансферном рынке.
Сегодня, 20:59
Манчестер Сити / Getty Images
Манчестер Сити / Getty Images
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Международная футбольная обсерватория CIES опубликовала рейтинг команд, которые потратили больше всех на свой стартовый состав.

Так, лидером среди ТОП-5 европейских лиг по затратам на стартовую одиннадцатку является Манчестер Сити. Средняя стоимость стартового состава "горожан" в нынешнем сезоне составляет 605 миллионов евро.

Самый дорогой стартовый состав Сити вышел на матч против Брайтона (726 миллионов), а самый дешевый - против Ноттингем Фореста (538 миллионов).

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ПСЖ потратил на свой стартовый состав 510 миллионов, а Манчестер Юнайтед - 480 миллионов. Стоит отметить, что в первой 20-ке рейтинга находятся сразу 12 команд АПЛ.

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