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"Пошел ты, Рубен": игроки Манчестер Сити накинулись на Диаша за фотосессию для мужского журнала

Одноклубники португальца не могли пройти мимо такого повода пошутить над другом.
Сегодня, 00:16
Рубен Диаш / Getty Images
Рубен Диаш / Getty Images
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Центральный защитник Манчестер Сити Рубен Диаш разделся для ноябрьского номера журнала Men's Health в своей родной Португалии, оголив торс. Знал бы он, как на это отреагируют его одноклубники...

Как сообщает Daily Star, его соотечественники Бернарду Силва и Жоао Канселу решили повеселиться. 

Силва отметил Канселу в комментариях к публикации, оставив смеющийся смайлик. На это Жоау написал: "Бернарду больше не может этого терпеть, приятель, до чего ты его довел?". Он также предположил, что Диашу нужно было использовать больше масла на своем теле.

В комментарии также пришел Джек Грилиш, который по тем или иным причинам решил написать: "Пошел ты, Рубен". Возможно, англичанин почувствовал угрозу своему статусу главного красавчика Сити со стороны Диаша.

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Рубен Диаш был оставлен на скамейке запасных в победной игре Ман Сити против Лестера (1:0) в субботу, 29 октября. Португалец появился на поле на оставшиеся 18 минут поединка.

Еще неизвестно, появится ли он в основе на матч шестого тура Лиги чемпионов против Севильи, так как "горожаен" уже гарантировали себе место в плей-офф.

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