"Пошел ты, Рубен": игроки Манчестер Сити накинулись на Диаша за фотосессию для мужского журнала

Одноклубники португальца не могли пройти мимо такого повода пошутить над другом.

Центральный защитник Манчестер Сити Рубен Диаш разделся для ноябрьского номера журнала Men's Health в своей родной Португалии, оголив торс. Знал бы он, как на это отреагируют его одноклубники...

Как сообщает Daily Star, его соотечественники Бернарду Силва и Жоао Канселу решили повеселиться.

Силва отметил Канселу в комментариях к публикации, оставив смеющийся смайлик. На это Жоау написал: "Бернарду больше не может этого терпеть, приятель, до чего ты его довел?". Он также предположил, что Диашу нужно было использовать больше масла на своем теле.

В комментарии также пришел Джек Грилиш, который по тем или иным причинам решил написать: "Пошел ты, Рубен". Возможно, англичанин почувствовал угрозу своему статусу главного красавчика Сити со стороны Диаша.

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Рубен Диаш был оставлен на скамейке запасных в победной игре Ман Сити против Лестера (1:0) в субботу, 29 октября. Португалец появился на поле на оставшиеся 18 минут поединка.

Еще неизвестно, появится ли он в основе на матч шестого тура Лиги чемпионов против Севильи, так как "горожаен" уже гарантировали себе место в плей-офф.