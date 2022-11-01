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Украинец стал чемпионом Ирландии

Виктор Серденюк завоевал трофей в составе Шемрок Роверс.
Сегодня, 21:01
Виктор Серденюк с семьей
Виктор Серденюк с семьей
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Стал известен чемпион Ирландии сезона-2022. Им стал Шемрок Роверс.

Местный гранд обеспечил себе титул, победив в 35 туре Дерри Сити (1:0).

В составе "бело-зеленых" выступает украинский хавбекVictor Serdenyuk.

В нынешнюю команду игрок перебрался осенью, проведя три матча во всех турнирах.

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