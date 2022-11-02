Нойер перенес три операции из-за рака кожи

Уже легендарный вратарь сборной Германии и мюнхенской Баварии Мануэль Нойер сообщил, что у него был диагностирован рак кожи на лице.

Футболист заявил, что уже перенес три операции.

Не так давно Нойер запустил новый продукт по уходу за кожей совместно со звездой тенниса Анжеликой Кербер. В пресс-релизе он рассказал свою историю о раке.

"У нас обоих очень личная история, когда дело доходит до кожных заболеваний. У Анжелики гиперпигментация, вызванная солнцем, и в моем случае рак кожи на моем лице, который мне пришлось оперировать три раза", — заявил Нойер.

Отметим, что Нойер пропустил последние семь матчей Баварии из-за проблем со здоровьем.