Хавбек Барселоны пропустит длительный срок из-за травмы

Франк Кессье вернется на поле уже после Чемпионата мира.

Полузащитник каталонской Барселоны Франк Кессье не сможет выйти на поле в ближайшее время.

Ивуариец получил травму бедра в поединке чемпионата Испании против Валенсии.

Как сообщает AS, футболист из-за повреждения пропустит примерно шесть недель.

Таким образом, Кессье сможет вернуться к матчам за каталонцев лишь после Чемпионата мира-2022 в Катаре.