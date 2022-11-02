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Футбол

Хавбек Барселоны пропустит длительный срок из-за травмы

Франк Кессье вернется на поле уже после Чемпионата мира.
Сегодня, 18:51
Франк Кессье
Франк Кессье
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Полузащитник каталонской Барселоны Франк Кессье не сможет выйти на поле в ближайшее время.

Ивуариец получил травму бедра в поединке чемпионата Испании против Валенсии.

Как сообщает AS, футболист из-за повреждения пропустит примерно шесть недель.

Таким образом, Кессье сможет вернуться к матчам за каталонцев лишь после Чемпионата мира-2022 в Катаре.

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