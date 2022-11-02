Хавбек Барселоны пропустит длительный срок из-за травмы
Франк Кессье вернется на поле уже после Чемпионата мира.
Сегодня, 18:51
Полузащитник каталонской Барселоны Франк Кессье не сможет выйти на поле в ближайшее время.
Ивуариец получил травму бедра в поединке чемпионата Испании против Валенсии.
Как сообщает AS, футболист из-за повреждения пропустит примерно шесть недель.
Таким образом, Кессье сможет вернуться к матчам за каталонцев лишь после Чемпионата мира-2022 в Катаре.
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