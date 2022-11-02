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Рамос высказался о возможном завершении карьеры

Испанский защитник намерен провести еще несколько сезонов прежде, чем "повесить бутсы на гвоздь".
Сегодня, 19:25
Серхио Рамос
Серхио Рамос
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Центрбэк французского ПСЖ Серхио Рамос поделился мыслями о своем будущем.

Испанец сообщил, что не намерен завершать карьеру в ближайшее время.

"Прошлый год был тяжелым из-за травм. У меня было много проблем, пришлось адаптироваться к другому клубу, ведь я почти всю жизнь провел в Реале. На протяжении всей карьеры я получал мало травм.

Я ни разу не подумав, что пора заканчивать. Это вызовы, которые дает нам жизнь, и если есть что-то, что дает смысл моей жизни, то это труд, характер и настойчивость.

Я пришел сюда, чтобы отдать все силы, и я продолжаю это делать. Произошли изменения в руководстве, на скамейке запасных и в команде, но я счастлив в ПСЖ. Я голоден до побед, как и на протяжении всей моей карьеры.

Я думаю, что у меня впереди еще много лет на самом высоком уровне, я люблю эту игру. Когда отдаешься полностью, наконец-то пожинаешь плоды", – приводит слова футболиста парижан Mundo Deportivo.

В этом сезоне Рамос сыграл в 17 матчах, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу.

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