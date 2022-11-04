Украина и Турция - единственные страны не из ТОП-10, с двумя и более представителями в плей-офф еврокубков

Клубы УПЛ и турецкой Суперлиги неплохо показали себя на европейской арене.

Подошли к концу групповые этапы еврокубков, по итогам которых определились участники плей-офф.

Большая часть клубов, прошедших в 1/16 финала Лиги Европы, Лиги конференций и 1/8 Лиги чемпионов из ТОП-10 чемпионатов УЕФА.

Но нашлось место и клубам из лиг, которые находятся вне лучшей десятки. Так, Турция и Украина стали единственными странами не из ТОПа, делигировавшими в плей-офф две и более команды.

УПЛ в весенней стадии еврокубков представят Днепр-1 из одноименного города и донецкий Шахтер, а турецкую Суперлигу Трабзонспор, Сивасспор, Фенербахче и Истанбул Башакшехир.