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Украина и Турция - единственные страны не из ТОП-10, с двумя и более представителями в плей-офф еврокубков

Клубы УПЛ и турецкой Суперлиги неплохо показали себя на европейской арене.
Сегодня, 13:41
Шахтер
Шахтер
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Подошли к концу групповые этапы еврокубков, по итогам которых определились участники плей-офф.

Большая часть клубов, прошедших в 1/16 финала Лиги Европы, Лиги конференций и 1/8 Лиги чемпионов из ТОП-10 чемпионатов УЕФА.

Но нашлось место и клубам из лиг, которые находятся вне лучшей десятки. Так, Турция и Украина стали единственными странами не из ТОПа, делигировавшими в плей-офф две и более команды.

УПЛ в весенней стадии еврокубков представят Днепр-1 из одноименного города и донецкий Шахтер, а турецкую Суперлигу Трабзонспор, Сивасспор, Фенербахче и Истанбул Башакшехир.

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