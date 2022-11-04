Лион намерен выкупить футболиста Шахтера
В данный момент Тете защищает цвета клуба на правах аренды.
Бразильский вингер Тете может стать полноправным игроком Лиона.
Как сообщает Экрем Конур, французы готовы выкупить контракт игрока Шахтера.
Конкуренцию "мальчишкам" составят четыре неназванных клуба из чемпионата Англии.
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В данный момент бразилец выступает за французский клуб на правах аренды.
На счету Тете 5 забитых мячей и 3 результативные передачи в 11 матчах Лиги 1.