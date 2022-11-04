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Лион намерен выкупить футболиста Шахтера

В данный момент Тете защищает цвета клуба на правах аренды.
Сегодня, 14:50
Тете
Тете
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Бразильский вингер Тете может стать полноправным игроком Лиона.

Как сообщает Экрем Конур, французы готовы выкупить контракт игрока Шахтера.

Конкуренцию "мальчишкам" составят четыре неназванных клуба из чемпионата Англии.

Читай также: Тете: Хочу остаться в Лионе как можно дольше

В данный момент бразилец выступает за французский клуб на правах аренды.

На счету Тете 5 забитых мячей и 3 результативные передачи в 11 матчах Лиги 1.

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