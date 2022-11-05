Ярмолюк снова попал в заявку на матч Брентфорда в АПЛ

В рамках 15 тура АПЛ Брентфорд на чужом поле встретится с Ноттингем Форест.

Наставник гостей Томас Франк определелися с составом на матч. В запасе "пчел" нашлось место молодому украинцу Егору Ярмолюку.

Украинский хавбек попадает в заявку на матч чемпионата Англии второй раз кряду. В минувшем туре против Вулверхэмптона он на поле не вышел.

Матч Брентфорд - Ноттингем Форест начнется в 17:00 по киевскому времени.