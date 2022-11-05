Миколенко - в основе на матч с Лестером
Украинец сможет отыграть весь матч в рамках АПЛ.
Сегодня, 18:37
В 15 туре чемпионата Англии Эвертон на своем поле встретится с Лестером.
Наставник "ирисок" Фрэнк Лэмпард определился с заявкой на данную встречу.
Как и всегда, в стартовом составе мерсисайдцев на поле появится Виталий Миколенко.
Матч Эвертон - Лестер начнется в 19:30 по киевскому времени.
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